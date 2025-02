Austria Klagenfurt startet mit finanziellen Problemen ins Frühjahr

Am heutigen Sonntag beginnt für Austria Klagenfurt das Bundesliga-Frühjahr mit dem Spiel gegen die Bullen aus Salzburg. Doch abseits des Spielfelds kämpft der Verein weiterhin mit finanziellen Engpässen. Der bereits seit fast zwei Jahren fehlende Hauptsponsor bleibt ein ungelöstes Problem. Zudem erwirtschaftete der Verein im vergangenen Jahr erneut ein Defizit von 2,7 Millionen Euro, was die angespannte Lage noch verschärft.

Kreative Finanzstrategien und überraschende Angebote

Um die finanziellen Lücken zu füllen, greifen die Kärntner zu ungewöhnlichen Methoden. So wurde das Top-Talent Jannik Robatsch per E-Mail an mehrere internationale Top-Klubs angeboten, darunter Manchester United, Leicester City, Luton und Borussia Mönchengladbach. Die Ablöseforderung von über einer Million Euro kam in den kontaktierten Vereinen eher überraschend, da solche Schritte eher von Spielerberatern als von Vereinen unternommen werden. Dieses Vorgehen zeigt deutlich, wie dringend der Verein finanzielle Unterstützung benötigt.

Internes Unwohlsein und Gehaltsrückstände

Auch hinter den Kulissen ist die Stimmung angespannt. Immer wieder gibt es Verzögerungen bei der Gehaltszahlung, was von den Spielern und dem Trainerstab nicht unbeachtet bleibt. Einige Profis im Bundesliga-Kader sowie Trainer im Nachwuchsbereich warten aktuell auf ihre ausstehenden Gehälter, die hoffentlich durch die Einnahmen aus dem Spiel gegen Salzburg beglichen werden. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt Wirtschafts-Chef Peer Jaekel optimistisch und ist zuversichtlich, dass die Saison 2024/25 mit einem positiven finanziellen Ergebnis abgeschlossen wird.

Sportlich klare Ziele

Sportlich bleibt die Marschrichtung von Sportchef Günther Gorenzel unverändert: „Unser Ziel ist es, in den letzten beiden Spieltagen der Saison nicht mehr mit dem Abstieg zu kämpfen!“