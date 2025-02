TrÃ¼be Aussichten: Hochnebel dominiert den Wochenstart in KÃ¤rnten

Der Montag beginnt in Kärnten mit einer dichten Hochnebeldecke, die sich im Laufe des Tages über große Teile des Bundeslandes ausbreitet. Während es am Vormittag in Oberkärnten noch vereinzelt zu Auflockerungen kommen kann, verdichtet sich die Wolkendecke ab Mittag zunehmend. Besonders in Höhenlagen unter 1500 bis 2000 Metern bleibt es verbreitet trüb.

Sonne kaum zu sehen

In den Tälern und Niederungen ist die Sonne kaum zu sehen, und selbst im Hochgebirge lässt sie sich nur zeitweise blicken. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen Höchstwerte zwischen 3 und 5 Grad.