Pizzeria „Napo“ eröffnet Standort am TU-Campus

Veröffentlicht am 9. Februar 2025, 21:09 / ©NAPO/JOSEF GÖBEL

Die Räumlichkeiten der Pizzeria „Napo“ sollen künftig Platz für mehr Gäste bieten. „Wir erweitern den Hauptstandort um 80m² im Laufe des Jahres“, so Geschäftsführer Dominik Gabriel Flaßer gegenüber 5 Minuten.

„Napo“ eröffnet Standort bei Campus Inffeldgasse

Dem nicht genug, die beliebte Pizzeria ist auf Expansionskurs: Beim Campus der Inffeldgasse ist etwas Neues geplant: „In der Sandgasse 34 werden wir ab Anfang März mit einem an die UNI angepassten Konzept das Mercato übernehmen“, so Flaßer. Auf der Speisekarte werden Pizza al taglio, Suppli, Foccacia und Panino stehen. „Es wird auch die erste Hausbrandt Kaffee Bar in Österreich geben“, berichtet der NAPO-Geschäftsführer von weiteren Plänen. Näheres zu diesem Projekt wird erst bekannt gegeben.