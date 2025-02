Ideenwettbewerb 2025: Innovative Projekte ausgezeichnet

100 Gäste verfolgten die Veranstaltung im UNICORN Startup & Innovation Hub in Graz. Zu Beginn wandte sich Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl per Videobotschaft an die Gäste, gefolgt von Grußworten durch Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Stadtrat Günter Riegler. Das Event bot Einblicke in die Social Entrepreneurship Szene und zahlreiche Networking- Möglichkeiten. Neu in diesem Jahr war die Einführung einer eigenen Kategorie für Junior Companies.

Etablierte Entrepreneurs berichten über ihre Erfahrungen

Bereits etablierte Social Entrepreneurs demonstrierten, wie vielfältig und in welchen unterschiedlichen Bereichen Social Business wirken kann: Norbert Rainer (easily), Sophia Stör (RAWTY), Verena Ulrich (DieWIRcity) und Mario Holzlechner (NOBS Clothing) berichteten über ihre Erfahrungen im Social & Green Business Gründungsprogramm des Social Business Hub Styria und gaben Einblicke in ihren weiteren unternehmerischen Werdegang. Nach einem kurzen Vortrag durch Junior Landesbetreuer Ewald Hötzl (STVG-Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft) zum Thema „Junior Company“ und einem passenden Exkurs zum Schulwettbewerb „Jugend Innovativ“ der aws, ging es an die Prämierung der Gewinner in der neu geschaffenen Kategorie „Jugend“.

Die Gewinner Die Preisträger in der Kategorie „Jugend“ sind: „Resnackable“ von Caroline Uran, BHAK Hartberg

„Gemüsehelden“ von Lisa-Marie Plank, Caritas-HLW Rottenmann Folgende Projekte überzeugten die unabhängige Expertenjury in der Kategorie „ab 18 Jahren“: „EleMENTORING – das Mentor:innenprogramm für Berufseinsteiger:innen in der Elementarpädagogik“ von Sarah Feierabend

„Balu – Intelligenter Medikamentenspender“ von David Abel

„Habitat: Videospiel zur Förderung von umwelt- und klimafreundlichem Verhalten“ von Florian Glawogger

Nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung der Region

Neben den prämierten Projekten wurden alle Einreicher für ihr Engagement gewürdigt. Der Ideenwettbewerb des Social Business Hub Styria hebt die Innovationskraft der Steiermark hervor und setzt Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung der Region.

©Nadja Fuchs

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2025 um 21:35 Uhr aktualisiert