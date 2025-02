Fahrzeugbrand auf der A2: Ersthelfer machtlos gegen Feuerinferno

Am Sonntagabend, dem 9. Februar 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einem Fahrzeugbrand auf der A2, in Fahrtrichtung Graz, gerufen. Der Einsatzort befand sich in der Nähe von Wiener Neudorf, wo ein Wagen in Flammen stand. „Bei der Ankunft der Feuerwehr stand der betroffene PKW auf der zweiten Fahrspur bereits in Vollbrand. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Mehrere Ersthelfer hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, was jedoch ohne Erfolg blieb“, so die Feuerwehr.

Feuerwehr löscht Brand und sorgt für Verkehrssicherheit

Die Feuerwehr, die mit drei Hilfeleistungsfahrzeugen und einem Abschleppfahrzeug anrückte, konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Das betroffene Fahrzeug wurde daraufhin sicher von der Autobahn entfernt. „Der Einsatz dauerte knapp eine Stunde, und während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurden einige Fahrspuren temporär gesperrt“, so die FF Wiener Neudorf.

©FF Wiener Neudorf | „Mehrere Ersthelfer hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, was jedoch ohne Erfolg blieb“, so die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf.

25 Florianis im Einsatz

Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. „Aufgrund zahlreicher Anrufe mit unterschiedlichen Angaben wurde auch die Feuerwehr Vösendorf alarmiert, die jedoch nach kurzer Rücksprache mit dem Einsatzleiter der FF Wiener Neudorf nicht mehr benötigt wurde und wieder einrücken konnte. Der Einsatz für die mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern ausgerückte Feuerwehr Wiener Neudorf konnte nach knapp einer Stunde erfolgreich beendet werden. Für die Dauer der Lösch- und Bergearbeiten wurden mehrere Fahrspuren gesperrt“, so die Feuerwehrleute abschließend.