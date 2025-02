Hartberger Gymnasium organisiert Typisierungsaktion

Die Veranstaltung beginnt mit einer Informationspräsentation am Dienstag, 11. Feber 2025, von 12.30 bis 13 Uhr, die Interessierten einen Einblick in den Ablauf und die Bedeutung der Stammzellspende bietet. Die eigentliche Typisierungsaktion folgt dann am 14. Feber zwischen 10 und 13 Uhr.