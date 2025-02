Magische Momente im Stadion: Unvergesslicher Fußballtag für Kinder

Das Top-Spiel zwischen SK Austria Klagenfurt und Red Bull Salzburg am 9. Februar im Wörthersee Stadion bot nicht nur sportliche Spannung, sondern auch ein besonderes Erlebnis für fünf Kinder der Jugend-Wohngemeinschaft Contraste Klagenfurt und ihre Betreuerin. Dank der Kooperation von Soldaten mit Herz und dem SK Austria Klagenfurt wurden sie zu diesem unvergesslichen Event eingeladen.

Mitreißende Atmosphäre

Von der mitreißenden Atmosphäre bis hin zu persönlichen Überraschungen war alles dabei, was ein Fußballabend magisch macht. Die Kinder erhielten signierte Sonder-Trikots, darunter das Heimtrikot von Christopher „Wuschi“ Wernitznig, ein „Soldaten mit Herz“-Trikot und sogar das legendäre Trikot von Martin Hinteregger, mit dem er einst die Europa League gewann. Zusätzlich sorgten Austria-Trinkbecher, Sticker, Süßigkeiten und die begehrte „Soldaten mit Herz“-Cap für strahlende Gesichter.

Besonders wertvoll

John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, zeigte sich begeistert:

„Solche Erlebnisse sind für Kinder besonders wertvoll. Gemeinsam mit dem SK Austria Klagenfurt ist es uns gelungen, nicht nur Freude zu bereiten, sondern auch bleibende Erinnerungen zu schaffen. Dafür sind wir dem Klub und unseren Unterstützern sehr dankbar.“

Kinder waren überwältigt

Auch die Kinder selbst waren überwältigt. Mario (Name redaktionell geändert) brachte es voller Emotionen auf den Punkt: „Ich bin so dankbar, dass ich das heute miterleben durfte. Danke John, der Aura plus 1.000 verdient. Und danke auch an die Soldaten mit Herz und die Violetten, die uns das ermöglicht haben!“

Spielverlauf

Sportlich endete die Partie mit einem torlosen Remis, doch die Austria überzeugte mit einer starken Defensivleistung. Martin Hinteregger, der nach über 1000 Tagen sein Pflichtspiel-Comeback feierte, trug entscheidend dazu bei, den Favoriten aus Salzburg in Schach zu halten. Die Kinder feuerten den Sirnitzer lautstark an – und er bemerkte es: „Einmal gab es sogar ein ‚Daumen hoch‘ in unsere Richtung. Das heute war alles safe eine 10 von 10 – die Fans, die Stimmung, das Spiel. Und dann auch noch die tollen Geschenke! Danke danke danke! Forza Viola!“, so Mario abschließend.