Starker Saisonstart: LC Villach mit Sonja Schustereder auf Platz 5

Bei den heute (10.2.) in der Linzer TipsArena ausgetragenen Österreichischen Mehrkampfmeisterschaften zeigte Sonja Schustereder vom LC Villach eine starke Leistung und sicherte sich mit einer Gesamtpunktzahl von 2969 Punkten den fünften Platz – exakt wie im Vorjahr, jedoch mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Die einzige Kärntner Teilnehmerin in der U18-Klasse präsentierte sich in Topform und konnte in mehreren Disziplinen Bestmarken aufstellen oder annähern.

Die Ergebnisse

Über 60 Meter Hürden kam die ÖLSZ-Schülerin nach einem schwachen Start in 9,92 Sekunden ins Ziel und verpasste ihre Bestleistung nur knapp. Im Hochsprung bewies sie Nervenstärke, egalisierte mit 1,54 Metern ihre persönliche Bestleistung und belegte in dieser Disziplin überraschend den zweiten Platz. Eine neue Bestmarke setzte sie im Kugelstoßen, wo sie im dritten Versuch starke 11,30 Meter erreichte. Auch im Weitsprung zeigte sie eine solide Leistung mit 4,78 Metern, wobei ein minimal übertretenes Versuch sogar über fünf Meter hinausgegangen wäre. Zum Abschluss des Wettkampfs lief Schustereder die 800 Meter in 2:50,27 Minuten und stellte damit erneut eine persönliche Bestleistung auf.

Mehr als zufrieden

Mit dieser starken Vorstellung kann die junge Mehrkämpferin mehr als zufrieden sein und optimistisch auf die bevorstehende Sommersaison blicken. Den Sieg sicherte sich die Niederösterreicherin Sarah Daxböck (UNION St. Pölten) mit 3420 Punkten.