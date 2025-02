Drei Tage voller Innovation und Spaß: Wien wird wieder zur Game City

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 07:35 / ©Stadt Wien/Christian Fürthner

Die 16. Game City lädt alle dazu ein, drei Tage lang im Wiener Rathaus und am Rathausplatz in die Welt der Spiele einzutauchen. Egal ob Jung oder Alt, Gamer oder Neuling – „die Game City 2025 ist ein Ort des Miteinanders und des gemeinsamen Erlebens“, gibt die Stadt Wien bekannt.

Bildung, Innovation und Verantwortung

„Vom 10. bis 12. Oktober 2025 öffnen wir wieder die Tore des Wiener Rathauses für alle Gaming-Fans – ob Kids, Jugendliche, Familien, Schulklassen oder Expert. Nach dem Rekordjahr 2024 mit 85.000 Besuchern steht eines fest: Gaming bringt im Rathaus Menschen auch analog zusammen. Mit der Game City zeigen wir, dass Gaming auch Bildung, Innovation und verantwortungsvolles Spielen bedeutet. Zum 16. Mal bringt die Game City Menschen zusammen – ob beim Live-Streaming auf Twitch, bei Brettspielrunden in der Familienzone oder auf der Bühne im Arkadenhof. Besonders beliebt war zuletzt der Gesundheitsbereich, der Bewegung, Ernährung und mentale Fitness spielerisch in den Fokus rückt“, verkündet Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Wo Gaming zum Erlebnis wird

Familien mit Kindern, Jugendliche, Schüler, Hobby- und Profi-Gamer, Cosplayer, Pädagogen und Wissenschafter treffen hier auf Branche-Experten aus der Gaming-Welt. Die besondere Mischung macht die Game City zu einem Ort, an dem nicht nur gespielt, sondern auch erlebt, gelernt und diskutiert wird. Neben klassischen Highlights wie eSports-Turnieren, Cosplay-Wettbewerben und der internationalen Fachtagung F.R.O.G (Future and Reality of Gaming) bietet die Wienxtra-Kinderzone spielerische Erlebnisse für die Jüngsten – von digitalen Games bis zu Brettspielen.

Mehr als Gaming – ein Event mit Verantwortung

Die Game City ist mehr als ein Gaming-Festival: Sie verbindet Unterhaltung mit Verantwortung. „Mit spannenden Vorträgen, Diskussionen und Beratungsangeboten legen wir den Fokus auf einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Spielen und die positiven Seiten des Gamings – als Hobby, das verbindet, inspiriert und bereichert. Und vor allem auch Spaß macht“, erklärt Vucko Schüchner Geschäftsführer von Wienxtra.