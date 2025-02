Gemeinderatssitzung in Hart bei Graz – alle Beschlüsse auf einen Blick

Neben Hochwasserschutzmaßnahmen, Erweiterungen am Bauernmarkt und Kulturhighlights wurden auch wesentliche Entscheidungen zur Infrastruktur getroffen.

Neben Hochwasserschutzmaßnahmen, Erweiterungen am Bauernmarkt und Kulturhighlights wurden auch wesentliche Entscheidungen zur Infrastruktur getroffen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 07:50 / ©Screenshot "google streetview"

In der Gemeinderatssitzung vom 6. Feber 2025 standen wichtige Themen für die Gemeinde Hart bei Graz auf der Tagesordnung. Neben Hochwasserschutzmaßnahmen, Erweiterungen am Bauernmarkt und Kulturhighlights wurden auch wesentliche Entscheidungen zur Infrastruktur getroffen.

Hochwasserschutz: Neue Maßnahmen geplant

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Starkregen immer häufiger für Hochwasser in unerwarteten Gebieten sorgt. Die Gemeinde hat daher eine Hangwasserkarte in Auftrag gegeben, um gefährdete Bereiche besser zu schützen. Grundstücksbesitzer werden durch spezielle Infonachmittage zu baulichen Schutzmaßnahmen beraten. Außerdem wurden potenzielle Standorte für Rückhaltebecken identifiziert – die Gemeinde verhandelt aktuell mit dem Land.

Mehr Vielfalt am Bauernmarkt

Der Bauernmarkt wächst: Ab sofort gibt es am Stand von Lanz-Brot auch Schweinefleisch. Zudem werden regelmäßig Extras angeboten – am 14. Feber gibt es Sekt zum Valentinstag. Der Markt findet jeden Freitag von 12 bis 17 Uhr am Billaparkplatz statt.

Kultur & Veranstaltungen: Fasching steht vor der Tür

Nach dem erfolgreichen Neujahrskonzert und dem Rosenball geht es kulturell weiter: Am 13. Feber berichten die Seenomaden über ihre Arktis-Reise. Anfang März folgt ein buntes Faschingsprogramm mit dem Kinderfasching (1. März), der Faschingsdisco on Ice (4. März) und erstmals der HartBEAT Faschingsdisco (1. März).

Neue Volksschule: Wettbewerb startet

Der Architekturwettbewerb für die neue Volksschule beginnt am 11. Februar. Das endgültige Ergebnis wird im Herbst erwartet. Zudem wurde einstimmig beschlossen, das Grundstück „Janischwiese“ offiziell für Bildungszwecke zu widmen.

Weitere Beschlüsse: Neues Feuerwehrhaus in Autal: Das Grundstück wird mehrheitlich in Bauland umgewidmet.

Das Grundstück wird mehrheitlich in Bauland umgewidmet. Betreuungstarife angepasst: Die Tarife der Ganztagesschule steigen um 1,8 %, z.B. kostet ein Halbtag künftig 153 statt 150 Euro.

Die Tarife der Ganztagesschule steigen um 1,8 %, z.B. kostet ein Halbtag künftig 153 statt 150 Euro. Community Nurse bleibt: Ein Fördervertrag über 60.000 Euro sichert die Finanzierung für ein weiteres Jahr.

Ein Fördervertrag über 60.000 Euro sichert die Finanzierung für ein weiteres Jahr. Parteiseiten gestrichen: Alle Gemeinderatsparteien verzichten in der nächsten Gemeindezeitung auf ihre eigenen Seiten.