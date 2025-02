Schwindlige Fahrweise: Mann (22) nahm Drogen bereits „vor einer Woche“

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 07:56 / ©Montage: Canva

Bei einer Verkehrsüberwachung in Wels wurde eine Polizeistreife auf einen Autofahrer aufmerksam. Er fiel durch seine auffällige Fahrweise auf. Dieser überfuhr am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2025 gegen 19.10 Uhr, auf der Salzburger Straße eine Sperrlinie in Richtung stadteinwärts. Außerdem war der Mann nicht angegurtet.

Freiwilliger Drogentest schlug an

Der 33-jährige Fahrer aus Wels wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung feststellen. Der Mann gab an, vor einer Woche Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv an. „Anschließend wurde der 33-jährige Welser einem Amtsarzt vorgeführt, wo die Fahruntauglichkeit festgestellt wurde“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige folgt.