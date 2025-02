„Wir werden alles reinhauen“ – HSG Graz kämpft um das Cup-Viertelfinale

Am Dienstag wartet das erste Duell mit dem HC Fivers WAT Margareten, bei dem es um den Einzug ins Viertelfinale des ÖHB-Cups geht. Vier Tage später kommt es dann in der HLA Meisterliga erneut zum Aufeinandertreffen in Wien. „Die Niederlage gegen Linz tut weh und ist nur schwer zu verdauen. Wir müssen dieses Spiel aber schnell abhaken und konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben. Wir werden alles reinhauen und versuchen am Dienstag und Samstag bei den Fivers zu gewinnen“, erklärt HSG-Spieler Lukas Schweighofer entschlossen. Trainer Spyros Balomenos setzt auf schnelle Regeneration und volle Konzentration. Schließlich ist das Cup-Spiel die nächste Chance, ein starkes Zeichen zu setzen und in der Meisterschaft nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Anpfiff für das erste Duell ist am Dienstag, 11. Feber 2025, um 19.30 Uhr.