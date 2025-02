Drogen & 60km/h zu schnell auf der A10: Sünder aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei kontrollierte am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2025, Fahrzeuge im Stadtgebiet von Salzburg. Gegen 16.15 Uhr hielten die Beamten einen 20-jährigen Mann an. „Er ließ vermuten, dass er Drogen im Blut hatte“, heißt es von Seiten der Polizei Salzburg. Ein Schnelltest zeigte an, dass der Mann Cannabis konsumiert hatte. Der Amtsarzt überprüfte daraufhin die Fahruntauglichkeit. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Österreicher an.

Raser auf der A10 gestoppt

Bereits wenige Stunden zuvor, am Sonntagvormittag, stoppten Verkehrspolizisten auf der Tauernautobahn, in Fahrtrichtung Villach, bei Golling einen Autofahrer. Der Grund: in einer 80er-Zone bretterte der Türke mit rund 140km/h über die Autobahn. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Mann an. Weiterfahren durfte der Mann nicht mehr.