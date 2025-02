Studenten aufgepasst! Neue Fachbuchhandlung eröffnet in der Unistraße

Zahlreiche Fachbücher für Medizin, Wirtschaft und Co. erwarten euch in der Buchhandlung.

Der Umbau im denkmalgeschützten „Hosenträgerhaus“ in der Wiener Universitätsstraße 12 ist vollendet: facultas eröffnet eine neue Fachbuchhandlung, wenige Schritte vom Hauptgebäude der Universität Wien entfernt. Der Flagshipstore ist zentral gelegen und direkt bei der künftigen U5 Station Frankhplatz. „facultas bündelt damit seine Kräfte und vereint die ehemaligen Standorte facultas Universitätsbuchhandlung am Campus und facultas im Neuen Institutsgebäude zur größten Fachbuchhandlung Österreichs“, heißt es in einer Aussendung des Verlags. In der Buchhandlung können Wissbegierige ein großes Fachsortiment für Studium und Praxis sowie eine lompetente Beratung durch erfahrene Buchhändler erwarten.

Zielgruppe: Studierende und Co.

Auf zwei Ebenen erhalten Studierende ihre Studienliteratur sowie Skripten und können das facultas Schnellbindeservice nutzen. Praktiker finden ein breites Sortiment an Fachliteratur. „Ich freue mich sehr, dass die neue Buchhandlung alles, wofür facultas steht, vereint: ein breites Fachbuchsortiment sowie Beratung auf höchstem Niveau, und das an einem wichtigen Knotenpunkt für unsere Zielgruppe“, so Vorstand Robert Langenberger.