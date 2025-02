Kärntens Tourismus stagniert: Forderungen nach Reformen werden lauter

Während andere Bundesländer Rekorde verzeichnen, tritt der Kärntner Tourismus auf der Stelle. Bürokratische Hürden, fehlende Innovationen und eine mangelnde internationale Positionierung bremsen die Entwicklung. Die Wirtschaftskammer Kärnten drängt daher auf umfassende Reformen – erste Signale aus der Politik lassen Hoffnung aufkommen.

Einzigartige Ressourcen

Kärnten verfügt über einzigartige natürliche Ressourcen und eine lange touristische Tradition, doch die Branche verliert zunehmend an Dynamik. Während Bundesländer wie die Steiermark und Oberösterreich neue Nächtigungsrekorde erreichen, bleibt Kärnten mit 13,14 Millionen Übernachtungen weit unter früheren Höchstwerten. In den 1980er-Jahren lag die Zahl noch bei knapp 19 Millionen. Die Wirtschaftskammer sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert entschlackte Strukturen sowie ein zukunftsorientiertes Tourismusmanagement.

Effizientere Organisation und bessere Infrastruktur

Ein Kernproblem sieht die Kammer in der komplexen Struktur des Kärntner Tourismus. Laut Spartenobmann Josef Petritsch brauche es klar definierte Zuständigkeiten, größere, schlagkräftige Tourismusverbände sowie eine strategisch agierende Landestourismusorganisation. Zudem müsse die Infrastruktur verbessert werden – von Radwegen bis hin zu wetterunabhängigen Freizeitangeboten. Ein zweckgebundener Tourismusfonds könne notwendige Investitionen absichern.

Internationalisierung als Schlüssel

Wolfgang Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, betont die Bedeutung eines datenbasierten Tourismusmanagements. Kärnten müsse Marktveränderungen gezielt analysieren und darauf reagieren. Besonders kritisch sieht er die starke Abhängigkeit von deutschsprachigen Gästen. Während andere Regionen neue Zielmärkte erschließen, bleibe Kärnten hier weitgehend untätig. Eine stärkere Internationalisierung sei unumgänglich, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Weniger Bürokratie, mehr unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen

Ein weiteres Wachstumshemmnis sei die überbordende Bürokratie. Gastronomie und Hotellerie kämpfen mit langwierigen Genehmigungsverfahren und strengen Auflagen. Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, fordert daher eine spürbare Entlastung: „Unsere Betriebe investieren viel Energie in ihre Gäste, doch ein großer Teil ihrer Zeit geht für bürokratische Hürden verloren.“ Auch steuerliche Erleichterungen seien notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Gleichzeitig müsse Kärnten seine kulinarischen Stärken, insbesondere die Alpen-Adria-Küche, besser nutzen, um Gäste anzulocken und das touristische Profil zu schärfen.

Politische Unterstützung in Sicht?

Die Wirtschaftskammer sieht den Kärntner Tourismus an einem entscheidenden Punkt. Ohne mutige Reformen drohe weiteres Abseitsstehen im Wettbewerb. Das Büro von Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig signalisiert Offenheit für Veränderungen und sieht in einer Neustrukturierung Chancen für die Zukunft der Branche. Petritsch abschließend: „Unsere Betriebe sind bereit – nun braucht es die richtigen Rahmenbedingungen, damit Kärnten im Tourismus wieder durchstarten kann.“

Reform der Verwaltungsstrukturen

Auch Team Kärnten-Chef, Bürgermeister Gerhard Köfer, nimmt die aktuellen Diskussionen erneut zum Anlass, eine dringende Reform der Verwaltungsstrukturen im Kärntner Tourismus zu fordern. Laut Köfer gibt es in einem so kleinen Bundesland wie Kärnten zu viele Ebenen, die den Tourismus betreffen – von der Kärnten Werbung über regionale Verbände bis hin zu den Kommunen. Dies führe zu Doppelstrukturen, ineffizienter Mittelverwendung und einem Verlust an Schlagkraft. Köfer fordert eine Vereinfachung der Strukturen und eine gemeinsame, stärkere Vermarktung des Landes. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine Landtagsinitiative, die er bereits im September des Vorjahres eingebracht hatte: „Mit diesem im September des Vorjahres eingebrachten Antrag fordern wir eine Reform der Tourismusverwaltung in Kärnten. Wir verlangen, dass dieser wichtige Antrag im zuständigen Fachausschuss des Landtages endlich behandelt wird.“

Unternehmer mehr Einfluss

Köfer setzt sich zudem dafür ein, dass die Unternehmer innerhalb der Kärnten Werbung mehr Einfluss bekommen: „Unser Bundesland hat über Jahrzehnte unzählige Nächtigungen verloren, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass es so nicht weitergehen kann.“ Er stellt infrage, warum die Kärnten Werbung noch immer von parteipolitisch dominierten Sozialpartnern in einer so dominanten Position geführt wird: „Für die Zukunft muss sichergestellt werden, dass die Betriebe die grundlegende Richtung im Tourismus vorgeben und nicht (partei-)politisch agierende Personen.“ Ein weiterer Schwerpunkt müsse laut Köfer auf der Incoming-Tourismus gelegt werden: „Hier hat Kärnten trotz vieler Ankündigungen, beispielsweise noch aus der Zeit von Landesrat Benger, sehr viel verschlafen.“ Auch das Tourismusgesetz sei seiner Meinung nach veraltet und müsse reformiert werden.