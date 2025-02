Wernberg startet neues Angebot für ältere Bürger

Seit Beginn des Jahres hat die Gemeinde Wernberg eine eigene „Community Nurse“ – eine Pflegenahversorgerin – die kostenlos den Anliegen von Gemeindebürgerinnen und -bürgern ab 75 Jahren zur Seite steht. Die neue Serviceleistung wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rosegg, dem Land Kärnten, dem Sozialhilfeverband und der Bezirkshauptmannschaft ins Leben gerufen und richtet sich an ältere Menschen sowie deren betreuende Angehörige.

Individuelle Unterstützung im Gesundheits- und Pflegebereich

Die „Community Nurse“ Uta Kofler, eine erfahrene diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Wernberg, unterstützt ab sofort auch die Wernberger Bürger. Bereits seit Juni 2022 ist sie in der Gemeinde Rosegg tätig und freut sich nun, ihre Expertise in Wernberg einzubringen. Kofler bietet individuelle Beratungen und Hilfestellungen in verschiedenen Bereichen an, darunter: Unterstützung bei Anträgen (z. B. Pflegegeld, Pension, Heilbehelfe, Behindertenausweis), Organisation des Betreuungsalltags (z. B. mobile Hauskrankenhilfe, Essen auf Rädern, Hilfsmittel), Nutzung von Entlastungsangeboten (z. B. Kurzzeitpflege, Urlaub für pflegende Angehörige) und Koordination von Hol- und Bringdiensten, wenn ein Netzwerk von Ehrenamtlichen aufgebaut ist

Flexible Beratung und Sprechstunden

Die Beratung erfolgt flexibel, entweder zu Hause, telefonisch oder im Gemeindeamt. Um auch berufstätigen Angehörigen die Teilnahme zu ermöglichen, wird die Terminvergabe zeitlich angepasst. Darüber hinaus werden ab dem 3. März 2025 jeden ersten Montag im Monat von 10:00 bis 12:00 Uhr Sprechstunden im Gemeindeamt angeboten. Eine telefonische Anmeldung wird erbeten. Uta Kofler betont, dass Betroffene jedoch jederzeit auch ohne Anmeldung telefonisch Kontakt aufnehmen können.