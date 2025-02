KAC sichert sich verdienten Heimsieg gegen Polanska Banda

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 09:10 / ©FreitagsFotos

Die Klagenfurter mussten im zweiten Aufeinandertreffen mit Polanska Banda erneut auf einige Stammspieler verzichten. Neben den bereits länger verletzten Alexander Apold, Fabian Hirm, Christoph Riegler, Simon Krametter und Maximilian Fasser fielen auch Fabian Grabner, Pavel Petraš und Lino Roth aus. Erfreulicherweise kehrte Albert Nagy nach einer Krankheitspause ins Lineup zurück. Im Tor stand Clemens Meixner, der seinen dritten Start in dieser Saison hatte.

So verlief das Spiel

Nach dem beinahe verschenkte Kantersieg im Hinspiel, als man nach einer 6:0-Führung noch knapp mit 8:7 siegte, waren die Rotjacken vor dem FBK Polanska Banda gewarnt. Doch sie starteten ähnlich stark wie im ersten Duell und gingen durch einen Doppelpack von Sebastian Flaschberger mit 2:0 in Führung. Die Antwort der Gäste kam zwar schnell, doch Tim Deisinger stellte in der 14. Spielminute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, den die Klagenfurter bis zur Pause verteidigen konnten.

Im zweiten Abschnitt wurde es dann etwas schwieriger: Zunächst musste man einen Unterzahltreffer hinnehmen, bevor die Gäste einen Fehler in der KAC-Defensive ausnutzten und den Ausgleich erzielten. Doch der Weckruf zeigte Wirkung, und Pascual Fina brachte die Rotjacken nur wenige Minuten später wieder in Führung. Kurz vor der Pause hatte Viktor Lesnjak die Chance auf einen weiteren Treffer, scheiterte jedoch bei einem Penalty-Shot.

Der fünfte Treffer für den KAC, erzielt von Gabriel Lekas, fiel zu Beginn des Schlussdrittels, ehe ein kurzer Blackout in der Abwehr der Klagenfurter zu einem weiteren Gegentreffer führte. Doch die Rotjacken gaben die Kontrolle zurück und entschieden das Spiel mit zwei weiteren Treffern von Tim Deisinger, der somit einen Hattrick erzielte, für sich. Zudem konnte Clemens Meixner einen von ihm selbst verursachten Penalty-Shot erfolgreich abwehren. Am Ende sicherten sich die Klagenfurter einen verdienten Heimsieg.

FAZIT & AUSBLICK

Obwohl man sich in einigen Phasen das Leben selbst schwer machte, konnte man die drei Punkte einfahren. Am kommenden Samstag, dem 15. Februar 2024, um 17:00 Uhr, wartet mit dem Kärntner Derby der nächste große Brocken. Nach der Heimniederlage im November wollen die Rotjacken beim VSV Unihockey auswärts Revanche nehmen.