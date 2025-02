Bewusstlos geschlagen und versteckt: Streit vor Lokal in Steyr eskalierte

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 09:26 / ©5 Minuten

Ein 28-jähriger Mann aus Bosnien, ein 41-jähriger Kroate und ein 33-jähriger Kroate, werden beschuldigt am vergangenen Samstag, 8. Februar 2025 gegen 9.35 Uhr, einen 39-Jährigen aus Steyr absichtlich schwer am Körper verletzt zu haben. Die drei Männer wohnen ebenfalls in Steyr.

Gegen Kopf und Körper getreten

Grund für die Attacke sei wohl ein Streit in einem Lokal gewesen, heißt es von Seiten der Polizei. Die drei Männer stießen ihr Opfer vor dem Lokal zu Boden und verletzten den Mann anschließend mit mehreren Tritten gegen den Körper und Kopf. Der 39-Jährige blieb schwer verletzt liegen und wurde bewusstlos. Die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) konnte zwei der drei Männer, die sich im Lokal in versperrten Räumen versteckten, festnehmen.

Ein Mann noch flüchtig

Von dem 28-Jährigen fehlt weiterhin noch jede Spur. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 33-Jährige nach der Einvernahme entlassen. Gegen den 28-jährigen Flüchtigen wurde eine Festnahme angeordnet und der 41-Jährige wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.