Semesterferien in Graz: Öffi-Fahrplan ändert sich ab 15. Feber

Wer in Graz auf die Öffis angewiesen ist, sollte sich ab dem Samstag, 15. Feber 2025, besser doppelt vergewissern, wann die nächste Bim oder der nächste Bus kommt. Denn die Graz Linien wechseln für die Semesterferien auf den Ferienfahrplan. Bis einschließlich Sonntag, 23. Feber, gelten damit geänderte Intervalle auf den öffentlichen Linien. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Shoppen oder ins Kaffeehaus – viele Verbindungen fahren während der Semesterferien in größeren Abständen als gewohnt. Deshalb sollten sich Fahrgäste unbedingt vorher informieren, um keine Überraschung an der Haltestelle zu erleben. Die aktuellen Fahrpläne sind online abrufbar oder bequem über die App „GrazMobil“ einsehbar.