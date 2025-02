In vier Gemeinden: Stromausfall in Vorarlberg legte Ampeln und Co. lahm

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 10:01 / ©Mediteraneo-stock.adobe.com

Am vergangenen Samstagabend, 8. Februar 2025, wurde es in den Vorarlberger Gemeinden Schruns, Bartholomäberg, Vandans und St. Anton im Montafon dunkel. Wie die Polizei am Montagvormittag, 10. Februar berichtet, kam es zwischen 18 und 22.10 Uhr zu einem weitläufigen Stromausfall.

Fehlalarme bei Polizei und Feuerwehr ausgelöst

Verursacht wurde der Stromausfall durch einen defekten Transformator. Neben zahlreichen Haushalten und Geschäften waren Ampelanlagen und Straßenbeleuchtungen von dem Stromausfall betroffen. „Gegen 22.10 Uhr konnte die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt werden“, teilen die Beamten mit. Durch den fehlenden Strom wurden zwei Feuerwehreinsätze und ein Polizeieinsatz aufgrund eines Täuschungsalarms ausgelöst.