Neu und nachhaltig: LED-Flutlicht lässt Allianz Stadion erstrahlen

Wie angekündigt, wurde das bislang im Einsatz befindliche konventionelle Flutlicht von einer hochmodernen LED-Beleuchtung ersetzt. „Exakt 188 Beleuchtungskörper wurden ausgetauscht“, gibt der SK Rapid freudig bekannt. Zudem wurden alle Verteilerkästen umgebaut und rund 15.000 Meter neue Zuleitungen gelegt, damit ist eine komplett neuwertige Elektrik installiert.

Rapid InvesTOR 2.0

Das neue LED-Flutlicht ist ein großes Leuchtturmprojekt für die in den Mittelpunkt gerückten Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Unterstützt wurde das Projekt durch das Crowdinvesting „Rapid InvesTOR 2.0“. „Ich danke allen Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung in einem sehr sportlich bemessenen Zeitraum. Die nicht unbeträchtlichen Investitionskosten werden sich bald amortisieren, unsere Stromkosten werden sich im Vergleich zum alten Flutlicht in diesem Bereich um mehr als ein Drittel reduzieren“, heißt es von Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH.

Weniger Emissionen – mehr Licht

Reduziert werden durch die Installierung des LED-Flutlichts auch die CO2-Emmissionen – erhöht wird im Gegenzug die Lichtqualität. Mögen die grün-weißen Spieler um Kapitän Matthias Seidl mit dem neuen Licht einen noch besseren Durchblick auf das gegnerische Tor haben.

Grün-Weiße Nachhaltigkeit: Bereits in den letzten Jahren hat sich der SK Rapid klar dazu bekannt, Maßnahmen in puncto Nachhaltigkeit umzusetzen und dadurch für eine ressourcenschonende grün-weiße Zukunft zu sorgen. Aus diesem Grund haben die Hütteldorfer beispielsweise zahlreiche E-Ladestationen für elektronisch betriebene Fahrzeuge in der Garage des Allianz Stadions errichtet, betreiben eine Photovoltaik-Solarblume neben dem Stadion oder sorgen mit Einsatz von Mehrweg-Pfandbechern am Spieltag für Müllreduzierung. Auch im Körner Trainingszentrum powered by VARTA wurde mit einer nachhaltigen Lösung der Rasenheizung und -kühlung ein Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit erreicht und mit dem aktuellen Autopartner smart wurde erst kürzlich der gesamte PKW-Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgerüstet.

Anrainer über „Erleuchtung“ eher nicht erfreut

Des einen Freud, ist wohl auch des anderen Leid. Besonders die Anrainer des Stadions dürften über die Beleuchtung – auch wenn kein Spiel stattfindet – nicht immer erfreut sein. Wie der „ORF“ vor wenigen Tagen berichtete, fühlen sich die Bewohner in unmittelbarer Nähe durch die Beleuchtung in der Arena teilweise gestört. Das große Problem liege hierbei in den Abendstunden und besonders Nacht. Wirklich neu sei das Problem allerdings nicht – das Thema „Licht“ gäbe es bereits seit 2020. Der SK Rapid Wien hingegen sieht die Beleuchtung als wichtige Maßnahme. „Das Rasenlicht sei wichtig, damit der Rasen am Feld ordentlich wachsen könne“, heißt es abschließend.