Steirische Gemüsebauern spenden 2.000 Kilo Chinakohl ans Rote Kreuz

Chinakohlbauer Christian Bechter und die Geschäftsführerin der steirischen Gemüsebauern Hemma Loibnegger übergaben die großzügige Spende persönlich. „Es ist uns ein Herzensanliegen, mit unserem frischen Chinakohl die Arbeit der ‚Team Österreich Tafel‘ des Roten Kreuzes zu unterstützen und somit einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zur Linderung der aktuellen Versorgungssituation zu leisten“, betonten Bechter und Loibnegger.

Regionale Hilfe für tausende Menschen

Mit dieser Spende kann das Rote Kreuz in der Steiermark 8.700 Menschen versorgen. Simon Mavec, Steiermark-Koordinator der „Team Österreich Tafel“, freut sich über die Aktion: „Mit der Chinakohlspende können wir in unseren 24 Ausgabestellen im Februar viele Familien mit vitaminreichem Gemüse unterstützen.“ Besonders nachhaltig: Steirischer Chinakohl kommt direkt aus der Region, wird umweltfreundlich gelagert und ist eine frische Alternative zu importiertem Eissalat. Rund 45 Bauern bauen Chinakohl in den Bezirken Weiz, Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld an und liefern damit fast die Hälfte der österreichischen Gesamtproduktion.

Ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung

Die „Team Österreich Tafel“ versorgt nicht nur Bedürftige mit Lebensmitteln, sondern hilft auch dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen. Supermärkte, Landwirte und Lebensmittelhersteller spenden regelmäßig überschüssige Ware, die sonst weggeworfen würde. Die freiwilligen Helfer:innen des Roten Kreuzes holen die Produkte ab und verteilen sie an Menschen, die Unterstützung brauchen.

Unternehmen sichern Lebensmittel für viele steirische Familien

Mit der aktuellen Spende haben sich gleich mehrere Betriebe zusammengeschlossen: Daniela und Martin Hödl, Christian Bechter, Martin Hofer, Vinzenz Pfeifer, Bernhard Reitbauer, Stefan Pfeiffer sowie die Vermarktungsfirmen Obst Leopold und Fritz Oswald. Ihr Engagement sorgt dafür, dass viele Familien in der Steiermark auch in schwierigen Zeiten auf gesunde Lebensmittel zugreifen können.