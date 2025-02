Sarahs (14) Kampf gegen Krebs: „Jedes Mal wieder aufstehen“

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 11:24 / ©kk

Sarah, die vor fünf Jahren mit der Diagnose eines Gehirntumors (Gangliogliom) konfrontiert wurde, kämpft tapfer gegen die schweren Folgen der Krankheit. Nach einer ersten Operation, bei der der Tumor nur minimal entfernt werden konnte, folgte eine anderthalbjährige Chemotherapie. Der Tumor wächst zwar nicht weiter, doch die Nebenwirkungen der Behandlung sind weiterhin präsent.

Sarah leidet unter zahlreichen Einschränkungen

Sarah leidet unter zahlreichen gesundheitlichen Einschränkungen, darunter ständige Übelkeit, extreme Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Herzrhythmusstörungen. Besonders die linke Körperhälfte ist stark beeinträchtigt – ihr Arm ist davon betroffen, ihre Füße haben eine Fehlstellung, und ihre Wirbelsäule ist verkrümmt. Die 14-Jährige kann nur selten die Schule besuchen und benötigt bei alltäglichen Aufgaben wie Haare waschen oder Anziehen Unterstützung.

Ein möglichst normales Leben führen

Die Familie versucht, alles zu tun, damit Sarah trotz der Herausforderungen ein möglichst normales Leben führen kann. Doch auch Julias Schwager ist gesundheitlich angeschlagen und aufgrund von Diabetes und den damit verbundenen Nervenproblemen arbeitsunfähig, was die Situation weiter erschwert.

©kk Die Familie von Sarah gibt ihr Kraft, doch die Krankheit stellt die Familie vor große Herausforderungen.

Nun wird auf alternative Therapien gesetzt

„Von seiten der Medizin ist keine Behandlung des Tumors möglich, man kann den Tumor nur beobachten und wegen des Herzens ist sie auch noch in Graz in Behandlung. Deshalb weichen wir auf andere Möglichkeiten aus“, sagt Sarahs Tante gegenüber 5 Minuten. Die Familie setzt nun auf alternative Therapieansätze, darunter ständige Physiotherapie, Lama- und Ziegen-Therapie, ein bioenergetisches Resonanzsystem (Symbio Harmonizier), Präparate der Firma Alovea sowie Tesla Magnetfeldtherapie. Diese Behandlungen könnten Sarahs Lebensqualität verbessern und helfen, die Krankheit besser zu bewältigen. Die Kosten für diese Therapien belaufen sich auf etwa 9.000 bis 10.000 Euro – eine Summe, die die Familie momentan nicht selbst aufbringen kann.

„Sie schafft es damit umzugehen“

Im Gespräch mit 5 Minuten verrät eine Angehörige: „Sarah hat sich lange Zeit sehr schwer mit ihrem Zustand getan und war sehr überfordert und teilweise traumatisiert. Mittlerweile schafft sie es viel besser damit umzugehen. Die Therapie mit den Sunshine Alpakas und Ziegen in Wernberg hilft ihr und macht ihr Spaß. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Glaube an Jesus Christus, der Kraft und Hoffnung schenkt. Auch ihr Hund Hope gibt ihr viel Freude.“

©kk Zwischen vielen verschiedenen Tieren fühlt sich Sarah trotz ihres schweren Schicksals wohl.

„Zusammen in den Urlaub fahren“

Im Bezug auf die Unterstützung durch andere Hilfsorganisationen sagt die Angehörige: „Der Kiwanis Club unterstützt uns und möchte uns dabei helfen Sarah’s Wunsch zu erfüllen, dass wir endlich einmal alle zusammen in den Urlaub fahren können.“

„Jedes Mal wieder aufstehen“

Eine Botschaft möchten Sarah und ihre Familie an die Öffentlichkeit richten: „Trotz den schwierigen Umständen, die uns immer wieder zu Fall bringen, versuchen wir jedes Mal wieder aufzustehen und weiter zu gehen und die schönen Zeiten zu genießen. Man muss positiv denken und all die Guten Dinge im Leben sehen und die schätzen die um uns sind. Seien es Familie, Freunde, Liebe, Güte, ein gutes Essen, Geborgenheit oder etwas so selbstverständliches wie Gesundheit.“

Die Familie bittet daher um Unterstützung von allen, die helfen können, Sarah eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen und hat dazu auch eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet.

