Kleinkind (2) im Auto eingeschlossen: „Konnte rasch gerettet werden“

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 11:40 / ©FF-Heiligenkreuz am Waasen

Am Montagvormittag, dem 10. Feber 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen um 9.24 Uhr zu einem Türöffnungseinsatz in der Leibnitzer Straße alarmiert. Ein zweijähriges Kind war in einem Fahrzeug eingeschlossen, woraufhin die Einsatzkräfte rasch zur Stelle waren.

„2-jähriges Kind konnte rasch aus dem versperrten Fahrzeug gerettet werden“

„Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das 2-jährige Kind rasch aus dem versperrten Fahrzeug gerettet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen war mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen mit. Zusätzlich waren ein Feuerwehrarzt, das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort, um den Einsatz abzusichern. Dank der schnellen Zusammenarbeit verlief die Befreiung ohne Probleme, und die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.