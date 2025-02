Mit diesen Valentinstags-Botschaften sorgt die ASFINAG für Sicherheit

„Jemand liebt dich! Fahr vorsichtig“, „Liebe hat kein Limit! Tempo schon“ oder „Jemand wartet auf dich! Komm sicher an“ – mit diesen Sprüchen will die ASFINAG nicht nur für Schmunzeln sorgen, sondern auch das Bewusstsein für Verkehrssicherheit stärken.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – oder eben über die elektronischen Anzeigetafeln der ASFINAG. Wer am Valentinstag auf Österreichs Autobahnen unterwegs ist, kann sich hoffentlich nicht nur über eine freie Fahrt freuen, sondern auch über eine Extra-Portion Liebe auf den Textanzeigen. Statt trockener Verkehrshinweise sorgen am 14. Feber charmante Botschaften für sichere Fahrten mit Herz.

ASFINAG setzt auf Liebe: Romantische Botschaften für mehr Verkehrssicherheit

„Jemand liebt dich! Fahr vorsichtig“, „Liebe hat kein Limit! Tempo schon“ oder „Jemand wartet auf dich! Komm sicher an“ – mit diesen Sprüchen will die ASFINAG nicht nur für Schmunzeln sorgen, sondern auch das Bewusstsein für Verkehrssicherheit stärken. Und es scheint zu wirken! „Die zahlreichen positiven Reaktionen auf unsere neuen Textanzeigen zeigen, dass wir mit diesen Botschaften sozusagen mitten ins Herz getroffen haben“, so Petra Mödlhammer, Leiterin der ASFINAG-Kommunikationsabteilung.

Liebe und Lyrik auf der Autobahn

Doch das ist noch nicht alles: Wer besonders aufmerksam liest, entdeckt auf den Textanzeigen erstmals „Highway-Haikus“ – kurze, poetische Verse, die zum Nachdenken über sicheres Fahren anregen sollen. Denn neben Romantik bleibt auch die Realität nicht auf der Strecke: Ablenkung, zu geringer Abstand und Übermüdung zählen weiterhin zu den größten Gefahren auf den Straßen. „Die Textanzeigen sind so programmiert, dass wichtige aktuelle Informationen immer Vorrang haben. Bei Unfällen, Staus, Sperren oder auch Geisterfahrer-Warnungen sind klarerweise diese Botschaften vorgereiht“, heißt es seitens der ASFINAG abschließend.