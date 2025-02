Insolvenz in der Holzbranche: Betrieb kämpft um Fortführung

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 12:15 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Die Bergholz Admont GmbH hat beim Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen weist Verbindlichkeiten in Höhe von 1,488 Millionen Euro gegenüber 96 Gläubigern auf, während die Überschuldung mit rund 757.000 Euro beziffert wird. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten soll der Betrieb weitergeführt werden. Aktuell beschäftigt das Unternehmen sechs Mitarbeiter, wobei saisonal bedingt Wiedereinstellungen vereinbart sind. Ein Sanierungsplan sieht vor, dass die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren 20 % ihrer Forderungen erhalten, wie der AKV und KSV nun bekanntgeben.

Maschinenbruch und Baukrise setzen Bergholz Admont zu

„Zu den Insolvenzursachen wird ausgeführt, dass es infolge eines Maschinenbruchs zu einem dreimonatigen Produktionsausfall gekommen ist. Des Weiteren hängt das Auftragsvolumen im Besonderen vom Bausektor ab, sodass die schwache Auftragslage am Bausektor auch auf das Unternehmen durchschlug“, heißt es in einer Aussendung des AKV. „Trotz Implementierung zweier neuer Geschäftsfelder (Waldbetreuung und Holzbau) sowie der finanziellen Stärkung des Unternehmens durch die Gesellschaftersphäre war eine geplante Umschuldung nicht umsetzbar. Ganz allgemein wird auf die schwierige wirtschaftliche Situation in der Holzindustrie sowie die gestiegenen Kosten (insbesondere Energiekosten) verwiesen“, wird weiter ausgeführt.

Fortführung des Betriebs angestrebt

„Angestrebt wird die Fortführung des Unternehmens, wobei man auf eine gute Auftragslage verweist. Die Unternehmensfortführung sollte laut vorgelegter Liquiditätsplanung grundsätzlich selbstfinanzierend sein und auch Überschüsse für die Bedienung de angestrebten Sanierungsplans abwerfen. Der Gläubigerschaft wird ein Sanierungsplan angeboten, welcher vorerst eine Quote von 20 % innerhalb von 2 Jahren vorsieht“, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2025 um 12:24 Uhr aktualisiert