„Steuern auf Höhepunkt der Grippesaison zu“ – tausende Steirer krank

In der 6. Kalenderwoche 2025 wurden in der Steiermark insgesamt 13.789 grippale Infekte und 1.073 Influenza-Fälle registriert. Zusätzlich gab es 175 bestätigte Covid-Fälle. Die Zahl der Erkrankungen ist im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen, jedoch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Wochen.

„Wir steuern auf den Höhepunkt der Grippesaison zu“

„Wir steuern auf den Höhepunkt der Grippesaison zu. Die Zahlen der Erkrankungen aufgrund der echten Grippe und der grippalen Infekte steigen nach wie vor noch, jedoch nicht mehr in dem Ausmaß wie in den vergangenen Wochen“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Die derzeit zirkulierenden Viren A(H1N1)pdm09 und Influenza B(Victoria) sind in den Influenza-Impfstoffen enthalten. Neben der Impfung werden auch einfache Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Lüften und das Einhalten von Abstandsregeln empfohlen.

