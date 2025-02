Bald auf Schiene: Neue Cityjet Doppelstock auf Herz und Nieren geprüft

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 13:01 / ©ÖBB / Daniel Willinger

Im Klima-Wind-Kanal des Rail Tec Arsenals in Wien werden aktuell Tests an den Fahrzeugen bei extremen Wetterbedingungen wie Temperaturen von -25 bis +40 Grad oder Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h durchgeführt. Der Zug muss den höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit sowie Komfort und Umweltfreundlichkeit gerecht werden – und das bei jeder Witterung.

Züge extremen Wetterbedingungen ausgesetzt

Ein Bild zum Ablauf dieser Tests machten sich Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke, ÖBB-Personenverkehr AG Vorstand Heinz Freunschlag sowie Stadler Rail Austria-CEO Christian Diewald vor Ort im weltweit größten Klima-Wind-Kanal in der Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage in Wien. „Die Klimatests sind ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass unsere neuen Cityjet-Doppelstockzüge extremen Wetterbedingungen standhalten und unseren Fahrgästen höchsten Komfort und Sicherheit bieten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen und tragen dazu bei, technische Risiken zu minimieren und die Zuverlässigkeit unserer Züge zu gewährleisten“, so ÖBB-PV Vorstand Heinz Freunschlag.

©ÖBB / Daniel Willinger | Die Züge werden im Klima-Wind-Kanal auf Herz und Niere geprüft. ©ÖBB / Daniel Willinger | Mit den reichlichen Testungen wird die Sicherheit der Fahrgäste gewährleistet.

Sicher, komfortabel und effizient

„Die Mobilitätsangebote der ÖBB leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilitätswende und das jeden Tag. Gerade für die vielen Pendler, die täglich aus dem Umland nach Wien kommen, ist das Angebot unverzichtbar“, weiß Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft, Tourismus und Wiener Stadtwerke. Die Klimatests sind eine präventive sowie qualitätssichernde Maßnahme bei der Entwicklung und Fertigung von neuen und umgebauten Fahrzeugen. Simulationen und Analysen bereiten den Cityjet Doppelstock neu bestmöglich auf den Betrieb auf der Strecke vor, bevor er schließlich auf Schiene gebracht wird.

Das Wichtigste zum Klima-Wind-Kanal: Im Klima-Wind-Kanal können neue Schienenfahrzeuge auf alle klimatischen Bedingungen getestet werden. Es werden Temperaturen von -45°C bis +60°C, Sonnenstrahlen mit hoher Intensität und etwaige Wetterbedingungen bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten simuliert. Während Schneefall, hoher Luftfeuchtigkeit und (Eis-)Regen werden Funktionstests durchgeführt. Diese untersuchen, ob die Türen und das Toiletten- sowie Wassersystem diesen extremen Bedingungen standhalten. Zudem wird der gesamte Zug inklusive Scheiben und Türen eingefroren. Anschließend wird analysiert, wie lange die Frontscheiben benötigen, um wieder aufzutauen. Die Testungen betreffen darüber hinaus auch die Wärmedämmung, die Luftqualität und Energieeffizienz der Züge.

Cityjet Doppelstock neu im Fahrplan 2026 auf Schiene

Der getestete, neue Zug soll im Fahrplan 2026 im Großraum Wien eingesetzt werden. Rund 1,5 Milliarden Euro werden in insgesamt 109 neue Cityjet Doppelstockzüge in der Ostregion investiert, um damit auch die Kapazitäten deutlich aufzustocken. Die Einführung dieser modernen Doppelstockzüge ist Teil des größten Investitionsprogramms der ÖBB, welches 6,1 Milliarden Euro für die Anschaffung von insgesamt rund 330 neuen Zügen bis 2030 vorsieht. Die neuen Doppelstockzüge werden vorwiegend in der Ostregion auf Schiene gehen. Ihr Haupteinsatzgebiet wird die Nord-Süd-Achse über die Wiener Stammstrecke sein. Dazu zählen Verbindungen im REX-Verkehr von Znojmo/Retz über die Nordwestbahn bzw. Břeclav/Bernhardsthal über die Nordbahn zur Wiener Stammstrecke und weiter über die Südbahn nach Wiener Neustadt sowie Payerbach-Reichenau.