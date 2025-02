Tausende Euro gewonnen: Österreicher hatten Glück auf ihrer Seite

Am kommenden Mittwoch geht es nun also um einen Vierfachjackpot bei „Lotto 6 aus 45“ und insgesamt 5,3 Millionen Euro für den oder die Sechser. Zwei Spielteilnehmer konnten sich am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2025, über einen Fünfer mit der Zusatzzahl 24 freuen. Sie sind nun um eine schöne Summe von rund 80.000 Euro reicher. Ein Gewinn in Wien wurde via Systemschein erzielt, hier fehlte lediglich die Zahl 23 auf den Lotto Sechser. Der zweite Gewinn geht nach Niederösterreich an einen Glückspilz, der mit dem elften von zwölf Tipps auf einem Normalschein einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig hatte. Welche Zahlen den Glücklichen zum Gewinn verhalfen, erfährst du hier: Lotto-Ziehung am Sonntag: Millionengewinn hängt von diesen Zahlen ab.

„Schönes Taschengeld“ für 91 LottoPlus Teilnehmer

Auch bei LottoPlus blieb in der letzten Runde der Sechser-Gewinn aus. Davon profitieren die insgesamt 91 Fünfer. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde auf sie aufgeteilt, jeder Fünfer erhält so mehr 4.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um 300.000 Euro.

„Kein Kreuz“ wurde Österreicher zum Verhängnis

Beim Joker gab es zwar einen Tippschein mit der richtigen Zahlenkombination, allerdings war darauf das „Ja“ zum Joker nicht angekreuzt. Daher geht es nun am Mittwoch auch hier um einen Jackpot mit 450.000 Euro. Die Österreichischen Lotterien nehmen ab der Ziehung vom 19. März übrigens eine Preisänderung beim Joker von 1,70 Euro auf 2 Euro vor. Dieser neue Preis wird auch in der Gewinnpyramide seinen Niederschlag finden. Die Gewinnsumme des ersten Rangs, des Jokers, verbessert sich von durchschnittlich 200.000 Euro auf durchschnittlich 210.000 Euro und auch die Fixquoten in den weiteren Gewinnrängen werden jeweils von einer 10er auf einer 12er Gewinnpyramide erhöht – etwa für fünf Stellen von 100.000 Euro auf 120.000 Euro. Der letzte Rang erhält eine zusätzliche Aufwertung von 2 auf 2.50 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.