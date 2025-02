Schockfund in Oberösterreich: Frau entdeckt eingefrorene Leiche im Wasser

Die Frau spazierte am Vormittag entlang eines Wassergrabens in der Nähe des Schlosses in Traun, als sie die Leiche entdeckte. Medienberichten zufolge fand sie den Mann teilweise sogar eingefroren im Wasser treibenden vor. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen und ihn aus dem Wasser bergen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um einen Unfall gehandelt haben. Die Polizei gehe von keinem Fremdverschulden aus. Bei dem tödlich Verunfallten soll es sich um einen 56-jährigen Mann handeln. Er dürfte wohl bereits am Wochenende, vergangenen Samstagabend 8. Februar 2025, ins Wasser gestürzt sein. Weiters geht hervor – der Mann hatte Alkohol im Blut, als er ins Wasser stürzte.