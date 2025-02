Stahlnagel durch Hand geschossen: Arbeiter (29) verletzt

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 13:51 / ©5 Minuten

Am heutigen Montag, 10. Februar 2025 gegen 7.45 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Mann aus Slowenien an seinem Arbeitsplatz in einer Firma im Bezirk Völkermarkt. Er war gerade dabei, Europaletten zu reparieren. Dafür verwendete er eine Nagelpistole.

Nagel war neun Zentimeter lang

Plötzlich schoss sich der 29-Jährige unabsichtlich einen 90 Millimeter langen Stahlnagel durch seine Hand. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in weiterer Folge ins UKH Klagenfurt verbracht. „Wie ihm das passieren konnte, ist bislang noch nicht bekannt“, heißt es von Seiten der Polizei abschließend.