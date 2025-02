Auf „Wohnungssuche“: Einbrecher-Duo zog mit raffiniertem Plan durch Wien

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden während ihres Streifendienstes auf zwei Personen aufmerksam. Sie spähten wohl in mehreren Wiener Bezirken Wohnungen aus und markierten jene Wohnungen mit Klebefäden und Plastikstreifen, wo sich offenbar niemand zu Hause befand. Dabei verwendeten die Männer einen Mietwagen, änderten regelmäßig ihr Aussehen und kommunizierten ständig mittels Headset miteinander.

Zwei Männer festgenommen

Nachdem die zwei georgischen Männer im Alter von 39 und 41 Jahren in eine ausgekundschaftete Wohnung in Wien-Brigittenau am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2025 gegen 3.20 Uhr, einbrachen, konnten die Beamten das Einbrecher-Duo in dem gemieteten Auto festnehmen. „Im Fahrzeug wurde Diebesgut sowie eine große Zahl an mutmaßlichen Tatwerkzeugen sichergestellt. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen. Es wird noch geprüft, ob die Festgenommenen im Zusammenhang mit weiteren Wohnungseinbrüchen stehen“, heißt es von Seiten der Wiener Polizei abschließend.