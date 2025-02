Frau vermisst gemeldet – Ex-Freund hält sie stundenlang gefangen

Eine Frau wurde in Wien von ihrem Ex-Freund vermutlich stundenlang in dessen Wohnung festgehalten, wie die Polizei berichtet.

Eine Frau wurde in Wien von ihrem Ex-Freund vermutlich stundenlang in dessen Wohnung festgehalten, wie die Polizei berichtet.

Dabei haben die Ermittlungen bereits Sonntagnachmittag, am 9. Februar 2025, begonnen, nachdem die Frau als vermisst gemeldet wurde. Wenig später konnte sie allerdings an ihrer Wohnadresse angetroffen werden, dort gab sie an, von ihrem Ex-Freund festgehalten worden zu sein, bevor sie ihn überzeugen konnte, sie wieder zurückzubringen.

28-Jähriger festgenommen – es wird aber weiter ermittelt

Noch davor soll der 28-Jährige auch das Handy des Opfers zerstört und sie am Verlassen ihres Autos gehindert haben. Der Mann wurde in weiterer Folge kurz nach Mitternacht dann festgenommen, als er gerade mit seinem Fahrzeug nach Hause kam. Gegen ihn wurde nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, „da auch der Verdacht der beharrlichen Verfolgung, der Körperverletzung und der Nötigung besteht“, so die Polizei abschließend. Für den 28-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.