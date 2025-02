Heinrichstraße: Entscheidung über Radweg sorgt für Diskussionen

Das Land hat sich gegen den Umbau in der Heinrichstraße in Graz entschieden.

Im Sommer 2023 wurde die B 72, Weizer Straße, in Graz – besser bekannt als Heinrichstraße – zwischen Glacis und Mozartgasse einer umfassenden Sanierung unterzogen. Um die Einrichtung eines Radfahr- und Mehrzweckstreifens in Fahrtrichtung stadtauswärts bis zur Universitätsstraße (Haus Nr. 39) zu ermöglichen, wurde eine bauliche Anpassung an der Kreuzung Villefortgasse und Goethestraße straßenrechtlich geprüft.

Widerstand und Entscheidung des Landes

Bereits im Vorfeld stieß das Vorhaben auf starken Widerstand seitens der Wirtschaftstreibenden und Anrainer, weshalb der entsprechende Straßenrechtsbescheid angefochten wurde. Am 10. Februar 2025 traf das Land eine Entscheidung zu diesem Thema.

Kein Radweg in der Heinrichstraße: Entscheidung des Landes

„Ich bekenne mich zum Radverkehr, ich bekenne mich aber auch zu den Sorgen und Ängsten von Wirtschaftstreibenden und Anrainern“, erklärte Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Daher werde der beeinspruchte Straßenrechtsbescheid, der derzeit vom Landesverwaltungsgericht behandelt werde, von der Verkehrsabteilung zurückgezogen. In der Heinrichstraße zwischen Geidorfplatz und Goethestraße werde es keine Umbauten und damit auch keinen Radweg geben, wodurch die Parkplätze erhalten blieben und die Situation unverändert bleibe.

Diskussion um Parkplätze und Radwegführung

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) beschrieb, dass im Zuge des Vorhabens für einen 365 Meter langen Radweg rund 50 Parkplätze sowie Halte- und Zufahrtsmöglichkeiten weggefallen wären. Wenn Geschäftsleute aufgrund fehlender Parkplätze um ihre Existenz bangten und Anrainer keine Parkmöglichkeiten mehr vorfänden, müsse eine sorgfältige Abwägung der Interessen erfolgen. Zudem betonte sie, dass die parallel verlaufende Zinzendorfgasse bereits als Begegnungszone eingerichtet sei und sich daher besonders für den Radverkehr eigne.

Schwentner bedauert die Absage des Radweg-Projekts

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen) erklärte, dass sie die Entscheidung des Landes als Eigentümerin der Heinrichstraße zur Kenntnis nehme. Sie betrachte dies jedoch als eine verpasste Gelegenheit, die Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Universität so zu gestalten, dass über 30.000 Studierende dort sicher und zügig vorankommen könnten. „Das Vorhaben war als Hauptachse ein wichtiger Teil der vereinbarten Radoffensive. Zudem wollten wir damit gemeinsam mit dem Land auf einen langjährigen Wunsch der Unis eingehen“, betonte sie.

Wisiak kritisiert Entscheidung und fordert sichere Radanbindung

Der Geidorfer Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) bezeichnete die Entscheidung, keinen sicheren Radweg zu errichten, als unverständlich und leichtfertig. „Es steht außer Frage, dass Detailprobleme gelöst werden müssen und dass Anwohner, die auf das Auto angewiesen sind, Parkplätze brauchen. Diese Probleme gilt es zu lösen“, betonte er. Diese Herausforderungen dürften für ihn nicht dazu führen, dass von einer leistungsfähigen und sicheren Fahrradanbindung der Universität abgerückt werde.

