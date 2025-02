Vorfall in Graz: 75-Jähriger und Hund von fremder Hündin gebissen

In Mariatrost wurden am 29. Jänner ein Mann und sein Hund gebissen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 15:00 / ©5 Minuten

Am 29. Jänner, gegen 17.30 Uhr, kam es am Josefweg in Graz, Mariatrost, zu einem Vorfall, bei dem ein 75-Jähriger und sein Hund von der Hündin eines Unbekannten gebissen wurden. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte den Ort, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Jetzt wird nach dem Besitzer und seiner Hündin gesucht.