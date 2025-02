Europäischer Notruftag: Polizei Steiermark informiert über Notrufnutzung

Seit 2009 wird jedes Jahr am 11. Feber der „Aktionstag des Europäischen Notrufs“ veranstaltet. Ziel ist es, auf die einheitliche Notrufnummer 112 in der EU aufmerksam zu machen, die auch in Österreich für die Polizei verwendet wird. Die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark zieht an diesem Tag eine Bilanz und gibt Informationen zum Thema Notruf und weiteren relevanten Themen.

Hohe Anruf- und Einsatzzahlen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Landesleitzentrale (LLZ) der LPD Steiermark insgesamt mehr als 515.000 Anrufe, was einem täglichen Durchschnitt von etwa 1.400 Telefonaten entspricht. Rund drei Viertel dieser Anrufe waren Notrufe. Dies führte zu fast 210.000 tatsächlichen Einsätzen der steirischen Polizei, wobei mehr als 80.000 Einsätze in der Landeshauptstadt Graz und dem Bezirk Graz-Umgebung anfielen. Insgesamt bewältigten die steirischen Polizisten durchschnittlich 570 Einsätze pro Tag (24 Stunden) im gesamten Bundesland.

Notruf richtig absetzen: W-Fragen und moderne Technik im Einsatz

Die derzeit verwendete Technik ist mit modernen Technologien wie dem sogenannten eCall kompatibel. Darüber hinaus können auch „Stille Notrufe“ in akuten Gefahrensituationen über verschiedene Apps gesendet und empfangen werden. In stressigen Momenten bleibt jedoch die Angabe des genauen Standortes oft eine große Herausforderung. Deshalb ist es neben dem „Ruhe bewahren“ vor allem entscheidend, die sogenannten W-Fragen beim Absetzen eines Notrufs richtig zu beantworten.

So gehst du bei einem Notruf richtig vor: Idealerweise sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden: Wo sind Sie?

sind Sie? Was ist passiert?

ist passiert? Wer ruft an?

ruft an? Wie viele Leute sind betroffen? Besonders wichtig: Nicht auflegen!

ISO-Zertifizierung der Landesleitzentralen der Polizei um zwei Jahre verlängert

Bereits im Jahr 2021 wurde eine unabhängige und externe Zertifizierung nach der ISO-Norm 18295-1 (Anforderungen an Kundenkontaktzentren) angestrebt. Jetzt konnten alle Landesleitzentralen der Polizei diese ISO-Zertifizierung für weitere zwei Jahre verlängern, was die hohe Arbeitsqualität der Notrufzentralen der Polizei bestätigt.