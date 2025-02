Valentinstag in der Kirche: Party mit DJ und Segnung für Verliebte

Am 14. Februar 2025 findet im Diözesanhaus Klagenfurt eine Party mit DJ statt. Auch in anderen Kärntner Kirchen gibt es besondere Gottesdienste und Segnungen.

Am Freitag, dem 14. Februar 2025, gedenkt die Katholische Kirche des heiligen Valentin, der als Patron der Liebenden verehrt wird. Das Referat für Beziehung, Ehe und Familie der Diözese Gurk lädt heuer am Valentinstag erstmals zu einem „Valentine´s special“ mit DJ in den Festsaal des Diözesanhauses Klagenfurt ein. Von 20 bis 23 Uhr stehen bei der Valentinsparty unter dem Motto „Let´s spend a night together“ Musik der 80er, 90er und 2000er am Programm.

Einzel- und Paarsegnung im Klagenfurter Dom

Auch in einigen Kärntner Pfarren wird der Valentinstag mit besonderen liturgischen Feiern begangen: Am Sonntag, dem 16. Februar 2025, feiert Dompfarrer Peter Allmaier im Klagenfurter Dom um 19 Uhr eine „Messe für Verliebte“. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst bei Kerzenschein mit Möglichkeit zur Einzel- und Paarsegnung und anschließendem Sektempfang im Dompfarrhof von der Musikgruppe „Klongquadrat“.

Gottesdienst für Verliebte in St. Egid

Am Valentinstag am 14. Februar 2025 lädt Stadtpfarrer Gerhard Simonitti um 18.30 Uhr zum Gottesdienst mit Texten und Liedern für Verliebte in die Stadthauptpfarrkirche Klagenfurt-St. Egid ein.

Gottesdienst für Liebende in Spittal

In der Stadtpfarrkirche Spittal an der Drau feiert Dechant Ernst Windbichler am Valentinstag um 18 Uhr einen „Gottesdienst für Liebende“, der musikalisch von der Band „Love4mation“ umrahmt wird.

Abend für Liebende in Wolfsberg

Zu einem „Abend für Liebende“ lädt die Stadtpfarre Wolfsberg ab 18 Uhr in die Markuskirche ein. Am Programm stehen ein inhaltlicher Impuls des Ehepaares Erika und Andreas Goritschnig, musikalische Umrahmung durch Kathrin Weinberger und anschließend die Einladung zum Valentinssegen und zum Sektempfang.