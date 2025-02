Schneeschauer bis in die Niederungen: Kaltfront zieht durch Österreich

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 16:13 / ©Georg Bachhiesl

„In der Nacht auf Donnerstag kommt, wie es aktuell ausschaut, eine Kaltfront von Nordwesten nach Österreich herein“, erklärt dazu ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Diese könnte daraufhin vorerst vor allem nördlich des Alpenhauptkamms und im Osten Österreichs recht verbreitet Schnee- und Schneeregenschauer bringen. Die Schneefallgrenze würde sich dabei zwischen den Niederungen und etwa 600 Metern bewegen. Der Süden könnte sich – den aktuellen Modellen zufolge – frühestens in der Nacht auf Freitag auf ein wenig Schnee freuen.

Wettermodelle springen aktuell noch stark herum

Es gibt jedoch ein großes Aber: Die Wettermodelle würden derzeit nämlich ziemlich herumspringen, es sei noch nicht sicher, ob und falls ja, wie stark die Kaltfront auch tatsächlich in Österreich einziehen wird. „Es schaut im Moment aber so aus, dass sie durchziehen wird“, so der Meteorologe weiter. Und falls sich Winterfans schon auf Neuschneemassen gefreut haben, werden sie wohl enttäuscht sein: „Die Niederschlagsmengen sind derzeit wenig aufregend, wir erwarten keine großen Neuschneezuwächse.“

Kaltluft bringt Temperaturen wieder auf „Normalniveau“

Eine Wetterberuhigung sollte es dann in der Nacht auf Samstag geben. Auch die Luft wird durch die Kaltfront dementsprechend nicht so mild bleiben, wie sie aktuell ist. Derzeit gibt es bis zu 13 Grad in Österreich. Zum Wochenende hin sollen sie allerdings auf „Normalniveau“ zurückgehen. Das bedeutet eine Abkühlung von mehreren Grad, die „GeoSphere Austria“ prognostiziert für Freitag derzeit auf ihrer Homepage etwa Höchsttemperaturen von zwei bis acht Grad.