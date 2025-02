Religionslehrer ist in Pension – und bekommt jetzt 8.900 Euro

Über 30 Jahre lang war ein Vorarlberger als Religionslehrer in Volks- und Mittelschulen tätig, ehe er in Pension ging, weshalb ihm auch eine gesetzliche Abfertigung von zwölf Monatsgehältern zustand, erklärt die Arbeiterkammer. Nachdem er zu Beginn seiner Tätigkeit noch 22 Stunden pro Woche angestellt war, hat sich das im September 2022 geändert – er hat sechs Stunden mehr bekommen.

Fehler auf Lohnzetteln sorgt für deutlich geringere Abfindung

Grundsätzlich wäre damit auch die Abfindung deutlich angestiegen, sind hier doch die letzten 24 Monate vor Beendigung des Dienstverhältnisses heranzuziehen. Doch im Jahr 2022 kam es zu einem Fehler bei der Abrechnung des nun pensionierten Religionslehrers. Auf den Lohnzetteln von September bis Dezember 2022 war nämlich irrtümlich noch die frühere Lehrverpflichtung von 22 Wochenstunden festgehalten, wodurch die Abfertigung deutlich zu niedrig berechnet worden sei, so die Arbeiterkammer weiter.

Abrechnung von Bildungsdirektion geprüft – dann wurde Geld ausgezahlt

„Da Herr S. in den letzten 24 Monaten tatsächlich 28 Wochenstunden gearbeitet hatte, waren diese heranzuziehen und nicht, was früher einmal vereinbart war“, unterstreicht AK-Expertin Martina Egle. Sie schritt ein und argumentierte, dass er nachweislich in den letzten zwei Jahren durchgehend 28 Stunden in der Woche gearbeitet hatte und diese somit für den gesamten Bemessungszeitraum zu berücksichtigen wären. Die Bildungsdirektion im Ländle hat daraufhin die Abrechnung noch einmal geprüft und ihm in weiterer Folge 8.900 Euro nachgezahlt.