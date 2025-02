Personensuche auf der Drau blieb erfolglos

Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau verließ am 9. Februar 2025 gegen 10 Uhr seine Wohnung in Möllbrücke, um allein einen Spaziergang zu machen. Der 53-Jährige kehrte nicht an seine Wohnadresse zurück und ist seit diesem Zeitpunkt auch telefonisch nicht mehr erreichbar.

ÖWR Ferndorf wurde alarmiert

Eine großangelegte Suchaktion am 9. Februar 2025 blieb leider erfolglos. Auch heute Morgen, 10. Februar 2025, um 7.53 Uhr, wurde die ÖWR Ferndorf von der Landeswarnzentrale (LAWZ) zu der Personensuche alarmiert.

ÖWR, Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Gemeinsam mit den örtlichen Einsatzkräften der ÖWR Millstatt und Döbriach sowie der Feuerwehr und der Polizei aus Möllbrücke wurde der Einsatz zur Suche eingeleitet. Die ÖWR Ferndorf startete ihre Suchmaßnahmen in Sachsenburg. Dabei kamen sowohl Schlauchkanadier als auch ein Raft zum Einsatz, um den Wasserbereich der Drau abzusuchen. Unterstützt wurde die Suche durch einen Polizeihubschrauber und die Bodenbesatzung, die ebenfalls an der Aktion beteiligt war.

Suche nach vermisstem bleibt erfolglos

Die intensive Suche zog sich bis zum Bereich der Mauthbrücken. Trotz der umfassenden Bemühungen konnte die vermisste Person nicht gefunden werden. Die Suche wurde ohne Fund im Wasser abgebrochen.

Personenbeschreibung

Der Mann ist etwa 176 cm groß und wiegt ca. 76 Kilo. Sein braun-grau meliertes Haar ist etwas länger, und er trägt einen 3-Tages-Bart. Bekleidet ist der Vermisste mit einer schwarzen Jogginghose mit einer blitzblaue Taschen, einer dunkelblauen Jacke und einer roten Joggingjacke darunter. Er trägt braune Schuhe und eine hellblaue Strickmütze. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Möllbrücke unter 059133/2229 oder jede nächstgelegene Dienststelle.

©ÖWR Ferndorf ©ÖWR Ferndorf ©ÖWR Ferndorf ©ÖWR Ferndorf ©ÖWR Ferndorf ©ÖWR Ferndorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2025 um 17:19 Uhr aktualisiert