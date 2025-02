Ab Mitte März: Änderung macht Joker teurer und Gewinne höher

Bereits seit mehreren Ziehungen hat es keinen „Lotto-Sechser“ mehr gegeben, auch am Sonntag, 9. Februar 2025, hatte niemand die „sechs Richtigen“ am Schein. Heißt: Am kommenden Mittwoch, 12. Februar 2025, geht es bei der Lotto-Ziehung um einen Vierfachjackpot und nicht weniger als 5,3 Millionen Euro. Das haben die „Österreichischen Lotterien“ am Montag angekündigt. Gleichzeitig gibt man auch eine Preisänderung beim Joker bekannt.

Joker wird 30 Cent teurer

Bei diesem hatte bei der Sonntags-Ziehung zwar jemand die richtigen Zahlen, er war jedoch nicht bereit, die derzeit noch 1,70 Euro für den Joker-Tipp zu bezahlen und hatte daher nicht das „Ja“ angekreuzt, das ihm 250.000 Euro gebracht hätte. Mit 19. März wird der Joker dann auch ein wenig teurer, der Preis für einen Tipp steigt von 1,70 auf zwei Euro an.

Joker-Gewinnsumme ebenfalls erhöht

Für jene Menschen, die einen Joker-Gewinn verzeichnen können, bedeutet das aber auch etwas mehr Geld, das wieder rauskommt. Die Gewinnsumme des ersten Rangs wird sich nämlich von durchschnittlich 200.000 auf durchschnittlich 210.000 Euro erhöhen, auch die Fixquoten der übrigen Gewinnränge erhalten eine Aufwertung. Der letzte Rang (eine richtige Stelle) wird ab Mitte März dann statt zwei Euro, 2,50 Euro wert sein.