Kaiser-Nachfolge: Wer erhält die rote Nelke?

5 Minuten hörte sich unter den Kärntner Genossen um. Von fünf roten Nelken bis zu keiner stufen wir die Wahrscheinlichkeit ab.

Fünf rote Nelken

Leermeldung, niemand ist klarer und absoluter Favorit für die Kaiser-Nachfolger. Sie soll ja am Parteitag am 20. September2025 geregelt werden. Zumindest der Vorsitz der Partei dürfte zu diesem Datum wechseln, ob es auch zur Rochade am Landeshauptmann-Sessel kommt, ist offen. Eine Doppelspitze war aber noch nirgends wirklich erfolgreich.

Vier rote Nelken

Da gibt es nur zwei Kandidaten und die heißen Daniel Fellner, zurzeit erfolgreicher Landesrat in der Regierung und Philipp Kucher, kämpferischer Klubobmann im Parlament in Wien. Die Entscheidung zwischen diesen beiden ist auch indirekt eine Entscheidung über den zukünftigen Kurs der Kärntner Sozialdemokraten. Fellner werden deutlich bessere Kontakte zu den Freiheitlichen nachgesagt als Kucher. Und Kucher wiederum trägt sich mit dem Gedanken, in der Stadt Klagenfurt in den Ring zu steigen. Was beide eint: Ihre Geschichte beim Roten Kreuz. Kucher war Bezirksstellenleiter, Fellner sogar Leitstellenleiter. Kaiser, so hört man, dürfte eher zu Kucher tendieren. Die Parteibasis dürfte klar hinter Fellner stehen.

Drei rote Nelken

Diese Bachelor-Blumen könnten in die Draustadt wandern, aber auch das nur, sollte der dort ziemlich allmächtige Bürgermeister Günther Albel Lust auf Veränderung haben. Doch die könnte Albel allein der Gedanke, im Landtag die Oppositionsbank drücken und seine Zeit als Klubobmann fristen zu müssen, vertreiben. Und das ist ganz und gar nicht ausgeschlossen. Sollten sich nach der nächsten Landtagswahl 2028 FPÖ und ÖVP, eventuell auch das Team Kärnten finden und eine Koalition abseits der Genossen bilden, darf Albel bis 2033 Oppositionspolitiker spielen. Was wiederum nicht unbedingt seine Kernkompetenz ist. Der Abschaffung der Proporzregierung sei Dank. Da dürfte Albel wohl lieber in Villach bleiben und bei der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 einen Start-Ziel-Sieg einfahren.

Zwei rote Nelken

Die gibt’s für mehrere Bachelor-Anwärter, darunter eine Bachelorette und die heißt Gaby Schaunig. Wobei die Genossen parteiintern eher davon ausgehen, dass sich die rote Grand Dame das nicht noch einmal antun wird. Schaunig löste bereits 2005 Peter Ambrozy ab, 2008 trat sie zurück und feierte 2013 in der Regierung Kaiser II ihr Comeback. Die anderen Nelkenempfänger könnten der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer, der dritte Landtagspräsident Andreas Scherwitzl und der Lehrer-Gewerkschafter Stefan Sandrieser sein.

Die Zeit drängt

Wie es in der Politik so ist, hängt allerdings alles mit allem zusammen. Koalitionsbildungen auf Bundesebene beeinflussen Personalentscheidungen auf Landesebene und umgekehrt. Und da gibt es noch eine absolute Unwägbarkeit und die heißt Peter Kaiser. Der studierte Soziologe wird wohl selbst entscheiden, welche Personalia er für die beste hält und wer die rote Nelke bekommt. Aber die Zeit drängt.