Neuer Vorschlag der SPÖ: Kaiser für freies Spiel der Kräfte

Gegenüber 5 Minuten schlägt er eine Regierung der besten Köpfe und ein freies Spiel der Kräfte für Österreich vor.

Kaiser schlägt Expertenregierung vor

„Es könnte für eine Dauer von bis zu zwei Jahren eine Regierung anerkannter und vom Bundespräsidenten ernannter Persönlichkeiten geben“, so Kaiser zu 5 Minuten. An wen der Kärntner Landeshauptmann da denkt? „Da gibt es viele, Frauen und Männer der Wissenschaft, Finanzexperten oder aus dem Bereich der Kultur.“ Der Haken an dieser Geschichte ist für Kaiser gar nicht so entscheidend. Eine solche Regierung hätte im Parlament ja keine Mehrheit.

Kaiser plädiert für freies Spiel der Kräfte im Parlament

Die fünf im Parlament vertretenen Parteien müssten sich in vielen Dingen irgendwie zusammenraufen. Kaiser dazu: „Nennen wir es freies Spiel der Kräfte. Dazu klar definierte Aufträge des Bundespräsidenten, die das Budget oder die Bundesverfassung betreffen.“ Die SPÖ, so Kaiser, wäre jedenfalls bereits für parlamentarische Mehrheiten ohne starrer Koalition.