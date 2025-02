Pucky und die Graz99ers hautnah: Autogrammstunde in Eibiswald

Am 21. Feber können sich die Graz99er Fans ein Autogramm in Eibiswald abholen.

Die Graz99ers sind am Freitag, dem 21. Feber, zu Gast in Eibiswald. Ab 18 Uhr haben Fans die Möglichkeit, ihre Lieblingsspieler, darunter Lukas Haudum, Korbinian Holzer, Michael Schiechl und Sam Antonitsch, persönlich zu treffen. Die Spieler stehen für eine Autogrammstunde zur Verfügung und bieten die Gelegenheit, gemeinsam mit ihnen auf der Eisfläche aktiv zu werden. Zudem wird auch das Maskottchen der Graz99ers, Pucky, vor Ort sein und eine Auswahl an Fanartikeln bereitstellen. Die Veranstaltung findet auf dem Eislaufplatz in Eibiswald statt.