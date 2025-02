Beliebter Kärntner Rechtsanwalt verstorben

In der Kärntner Rechtsanwaltsszene herrscht große Trauer: Peter Riedel ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Der Jurist, der eine eigene Kanzlei in Klagenfurt führte, hatte sein Studium an der Universität Wien abgeschlossen und war seit 1998 als selbstständiger Rechtsanwalt tätig.

Als Anwalt hochgeschätzt

Riedel erfreute sich nicht nur bei seinen Kanzleipartnern und Mandanten großer Anerkennung, sondern auch bei Gericht sowie unter anderen Rechtsanwälten war er für sein umfassendes juristisches Fachwissen und seine ehrliche, faire Art hochgeschätzt, so heißt es seitens der Kleinen Zeitung.

Ruderverein Nautilus nimmt Abschied

Peter Riedel war in seiner Freizeit leidenschaftlicher Ruderer. Seine Freunde und Weggefährten vom Ruderverein Nautilus nehmen Abschied. „Mit traurigem Herzen müssen wir hiermit mitteilen, dass unser Petzi diese Woche von uns gegangen ist. Wir können es noch immer nicht fassen und wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so die Worte der „Nautilianer“. Die Abschiedszeremonie wird am Montag, den 24. Februar, um 11 Uhr in der Zeremonienhalle des Friedhofs Annabichl abgehalten.