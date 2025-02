Für die HandiCATs: Jeder Baustein bringt ein Stück Liebe und Sicherheit

Die HandiCATs-Katzenhoffnung startet eine Baustein-Aktion für den Zubau in Mooskirchen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 18:22 / ©Pixabay / Quang Nguyen vinh

Die HandiCATs-Katzenhoffnung Steiermark startet eine Baustein-Aktion zur Finanzierung des Zubaus auf ihrer neuen Liegenschaft in Mooskirchen. Ziel der Aktion ist es, durch Spenden von virtuellen Bausteinen den Umbau und Zubau zu ermöglichen, um den „ungewollten“ Katzen ein verbessertes Zuhause zu bieten.

Wichtiger Schritt für die HandiCATs: Zubau dringend notwendig

„Wir brauchen euch!! Ohne euch ist das leider finanziell nicht machbar“, appellieren die Betreiber auf Facebook an die Gemeinschaft. Der erste Teil des Umbaus ist fast geschafft, doch nun steht der entscheidende Zubau an, der notwendig ist, um den Tierschutzvorgaben gerecht zu werden und den HandiCATs ein liebevolles, artgerechtes Zuhause zu ermöglichen. Die Unterstützung der Spender ist entscheidend, damit weiterhin vielen inkontinenten und gelähmten Katzen ein sicherer Zufluchtsort geboten werden kann. Jeder Beitrag macht einen Unterschied

Unterstütze den Zubau: Dein Beitrag für ein sicheres Zuhause für HandiCATs

Es gibt verschiedene Bausteine, mit denen du den HandiCATs ein neues Zuhause ermöglichen kannst – von „Diamant“ über „Gold“ bis hin zu „Holz“. Als Dankeschön für deine Unterstützung wird dein Name auf einer besonderen Wand in der neuen Einrichtung verewigt. Spender von Diamant-, Platin- und Gold-Bausteinen erhalten zudem eine exklusive Auszeichnung: Der Name wird auf einer großen Tafel vor dem Eingang zu sehen sein und somit für immer als Teil dieses besonderen Projekts gewürdigt. Diese Tafel soll allen Besuchern zeigen, welchen wertvollen Beitrag jeder Einzelne geleistet hat, damit weiterhin vielen gelähmten und inkontinenten Katzen ein Zuhause voller Liebe und Sicherheit geboten werden kann.