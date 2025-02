Leobener Künstler im Fokus: Neue Ausstellung startet im Kunstforum

Am 6. Februar wurde im Kunstforum Leoben die neue Ausstellung „Leobener Künstler:innen stellen aus 1.1“ in der Galerie Kunsthalle eröffnet.

Am 6. Feber eröffnete das Kunstforum Leoben die neue Ausstellung „Leobener Künstler:innen stellen aus 1.1“ in der Galerie Kunsthalle. In dieser Ausstellung haben die heimischen Künstler Ulla Galle, Günter Konrad, Karina Bunt, Anuradha Sarup und Gerhard Reiner die Gelegenheit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren und sich in der Leobener Kulturszene zu vernetzen. „Wir präsentieren diesmal eine ‚Leistungsschau von Leobener Kunst‘ mit Arbeiten von fünf Leobener Kulturschaffenden“, erklärte Kulturstadtrat Johannes Gsaxner (SPÖ), zugleich Obmann des Kunstforums.

Kunstforum Leoben: Ein jährlicher Auftakt für lokale Künstler

Vizebürgermeisterin Birgit Sandler (SPÖ), die ebenfalls bei der Eröffnung anwesend war, betonte, dass sich Leoben in den letzten Jahren zu einem lebendigen Kulturstandort entwickelt habe. Sie fügte hinzu, dass die Ausstellung einen weiteren wichtigen Schritt darstelle, um die kulturelle Vielfalt der Stadt zu fördern und den heimischen Künstlern eine Bühne zu bieten. Die Ausstellung trägt die Zahl „1.1“ im Titel, weil sie künftig den Auftakt für eine jährliche Reihe bildet: Jedes Jahr wird die erste Ausstellung einen Überblick über die Werke von Leobener Künstler bieten. Das Kunstforum Leoben plant, jedes Jahr verschiedene Kulturschaffende aus der Region einzuladen.

Vielfalt der Leobener Kunstszene im Kunstforum

Die Ausstellung ist noch bis zum 22. März 2025 geöffnet und lädt alle Leobener ein, sich inspirieren zu lassen und in den kreativen Dialog zu treten. Das Kunstforum im KulturQuartier hat sich inzwischen zu einem Zentrum für verschiedene Kunstformen entwickelt, von Malerei über Fotografie bis hin zu Plastik. Das Ziel des Kunstforums Leoben ist es, der Bevölkerung eine vielfältige Mischung aus Kunst und Kultur zu bieten und gleichzeitig Raum für neue kreative Impulse zu schaffen. Die Ausstellung ist ein Teil der Initiative „Lust auf Le(o)benskultur“, die darauf abzielt, die kulturelle Szene der Stadt zu fördern und lokale Künstler zu unterstützen.

