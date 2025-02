Warum der Klimabonus für 100.000 Österreicher auf sich warten lässt

Mitte März kommt der Klimabonus noch einmal per Brief und Gutscheinen in viele österreichische Haushalte.

Immer noch mehr als einen Monat müssen rund 100.000 Menschen in Österreich auf ihre 290 Euro in Form des Klimabonus für das Vorjahr warten. Erst ab 12. März 2025 wird das Geld in Form von Briefen und Gutscheinen innerhalb von rund zwei Wochen an die verbliebenen Haushalte per Post geschickt. Wir haben nachgefragt, wieso zwischen der Konto-Auszahlungen und dem Brief-Versand so viel Zeit vergeht.

Deswegen kommen die Klimabonus-Briefe erst im März

„Um eine möglichst hohe Quote an Entgegennahmen und Abholungen bei der Zustellung der RSa-Briefe zu erreichen, erfolgt der Postversand erst nach der Urlaubssaison im Februar“, heißt es dazu aus dem Klimaministerium gegenüber 5 Minuten. Ein weiterer Grund sind die vielen Urlauben bei der Post und damit einhergehend weniger erfahrenes Stammpersonal im Einsatz. Also: „Damit also die erfolgreiche Postzustellung sichergestellt ist, findet der Postversand des Klimabonus erst im März statt.“

Wer den Klimabonus im März noch bekommt

Immerhin 97.907 Personen bekommen Mitte März dann ihre Auszahlung noch. Dabei handelt es sich um jene Menschen, deren Kontodaten dem Staat nicht bekannt sind. Zusätzlich werden allerdings auch noch all jene Personen ihren Klimabonus per Post bekommen, bei denen eine Überweisung Anfang Februar nicht durchgegangen ist. Dabei handelt es sich vor allem um jene Menschen, die zwischen der Datenverarbeitung und der Auszahlung ihr Konto schließen. „Rund ein Prozent der Kontoüberweisungen werden rücklaufen und nachträglich auf eine Auszahlung per Brief umgestellt“, so das Klimaministerium weiter. Damit kommen noch einmal zusätzlich rund 4.000 Anspruchsberechtigte hinzu, womit die Zahl der Brief-Zustellungen über 100.000 ansteigen könnte.

183 Tage als „magische Zahl“

Um den Klimabonus jetzt noch im März zu bekommen, muss einiges zutreffen. Einerseits darf man die bis zu 290 Euro weder im Herbst noch im Februar schon bekommen haben, andererseits gelten die selben Regeln wie auch für die Kontoauszahlungen am bzw. um den 6. Februar 2025. Es bekommen all jene Menschen den Bonus, die im ersten Halbjahr 2024 entweder geboren wurden oder ihren Wohnort gewechselt haben – sofern sie mindestens 183 Tage lang ihren Hauptwohnsitz hierzulande hatten. Zusätzlich bekommen all jene Personen das Geld, die weniger als 183 Tage des Jahres – aber eben zumindest einen Tag im ersten Halbjahr – hinter Gittern verbracht haben.

Wer den Klimabonus im März 2025 noch bekommt: Personen, deren Kontodaten dem Staat nicht bekannt sind

Personen, die 2024 zumindest 183 Tage in Österreich verbracht haben

Menschen, die das Geld weder im Herbst 2024 noch im Februar 2025 bekommen haben

Was, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn der Klimabonus kommt?

Und Achtung: Sollte man nicht zu Hause sein, wenn der Brief kommt, „wandert“ er zur Post. Dort bleibt er dann für drei Montage liegen, ehe er zurück ins Ministerium geschickt wird. Immerhin tausenden Österreichern passiert es in fast jeder Auszahlungswelle, dass sie ihre Briefe „vergessen“. Mehr dazu hier: Tausende Österreicher ignorieren 290-Euro-Brief. Aber keine Sorge, das Geld ist nämlich auch dann noch nicht verloren. Hier erfährst du, wie du noch zum Klimabonus kommst, wenn du ihn nicht bekommen hast.