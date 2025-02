Riskantes Überholmanöver: Auto in Bach geschleudert – zwei Verletzte

Um einen Frontal-Crash zu verhindern, wich ein 19-Jähriger nach rechts aus. In weiterer Folge wurde das Auto in einen Bach geschleudert.

Am 10. Februar 2025 gegen 10.15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Auto in St. Michael ob Bleiburg auf der L128a Jaunfeld Straße von Mittlern kommend in Richtung St. Michael ob Bleiburg. Am Beifahrersitz befand sich seine 17-jährige Freundin. Im Freilandgebiet von St. Michael ob Bleiburg überholte plötzlich ein entgegenkommender bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen VW Passat ein vor ihm fahrendes silbernes oder graues unbekanntes Auto.

Auto wurde in Bach geschleudert

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige nach rechts in den Straßengraben aus. In weiterer Folge wurde das Auto in den neben der Straße befindlichen Bach geschleudert und das Fahrzeug kam im Bachbett auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der 19-Jährige als auch seine 17-jährige Beifahrerin konnten das Auto noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen.

Unfallflucht nach Überholmanöver

Sowohl der Lenker des überholenden Fahrzeuges (männlicher älterer Lenker, weiblich ältere Beifahrerin, VW Passat, älteres Modell, dunkle Farbe, VK-Kennzeichen, abgenütztes hinteres Logo bzw. Aufschrift) als auch der Lenker des Fahrzeuges (silbernes bzw. graues Auto) welches zuvor überholt worden ist, setzten ihre Fahrt in Richtung Mittlern ohne anzuhalten fort. Der Vorfall wurde von einer nachfolgenden Fahrzeug-Lenkerin beobachtet.

Mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt

Sowohl der 19-Jährige als auch seine 17-jährige Beifahrerin wurden nach medizinischer Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Eventuelle weitere Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. die Lenker der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge mögen sich mit der Polizeiinspektion Bleiburg unter 059133/2142 in Verbindung setzten. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Bleiburg, die FF St. Michael ob Bleiburg.