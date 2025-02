Kritik an drohender Sozialhilfe-Kürzung: „Jedes Kind gleich viel wert“

Kritik hagelt es an der geplanten Kürzung der Sozialhilfe in Österreich.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, warnt etwa, dass diese Pläne die Existenz von armutsbetroffenen Kindern bedrohen würden: „Schon jetzt ist jedes fünfte Kind und beinahe jede zweite Alleinerziehende von Armut oder Ausgrenzung gefährdet. Mit solchen Ideen steuern wir auf Rekordwerte bei der Kinderarmut zu.“

„Ethisch, wissenschaftlich und politisch falsch“

Diese Pläne beinhalten, dass Familien mit mehr Kindern künftig weniger stark unterstützt werden würden. Für jüngere Geschwister würde es dabei weniger Geld geben. Das sei „ethisch, wissenschaftlich und politisch falsch“, so Fenninger weiter. „Auch das dritte Kind hat das Recht, auf den Schulausflug zu fahren, bei Krankheit versorgt zu werden oder einmal ins Schwimmbad zu gehen. Es braucht ein klares Bekenntnis dazu, dass jedes Kind gleich viel wert ist.“

„Es bräuchte mehr Unterstützung, nicht weniger“

In den Protokollen ist außerdem die Rede davon, Familienleistungen und Sozialhilfe gegenzurechnen. „Viele Familien wissen bereits jetzt nicht, wie sie die Miete bezahlen oder die Wohnung ausreichend warm halten sollen. Es bräuchte mehr Unterstützung, nicht weniger“, weiß Fenninger.

„Schleichender Wertverlust“ der Sozialleistungen

Ein weiterer Punkt bei der Sozialhilfe ist, diese vom Ausgleichszulagenrichtsatz zu entkoppeln. Damit würde sie nicht mit der Inflation steigen, was zu einem „schleichenden Werteverlust“ führen würde. Außerdem soll dem Vernehmen nach auch über eine Wartefrist von mehreren Jahren, die man gearbeitet hat, ehe man Sozialleistungen bezieht, diskutiert werden. Diese hält Fenninger für „rechtswidrig“, nachdem eine ähnliche Regelung in der Vergangenheit in Niederösterreich vom Verfassungsgerichtshof bereits gekippt worden ist. „Anstatt Armutsbetroffene zu bekämpfen, sollte die Politik die Ursachen von Armut bekämpfen“, appelliert er abschließend.

Grüne: „Das ist völlig inakzeptabel“

„FPÖ und ÖVP wollen auf dem Rücken der Ärmsten sparen. Das ist völlig inakzeptabel“, übt auch Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, Kritik. Und weiter: „Wer Sozialleistungen nicht valorisiert, kürzt sie.“ Kritik hagelt es auch von „Amnesty International Österreich“. „Jegliche Verschlechterung des Rechts auf soziale Sicherheit bedeutet vor allem eines: Verfestigung von Armut in Österreich!“